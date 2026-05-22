Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da budu oprezni na putevima kroz Ovčarsko kablarsku klisuru, pored Ibra i kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, zbog mogućih odrona.



Poseban oprez neophodan je na deonicama gde je zbog radova usporeno odvijanje saobraćaja, naveo je AMSS.



Dodao je da na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila kao ni na naplatnim stanicima na putevima u Srbiji.