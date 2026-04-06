Građani Srbije neće dugo čekati na nove neradne dane, predstojeći vaskršnji i prvomajski praznici pružaju idealnu priliku za produženi odmor i kratka putovanja. Mnogi će maksimalno iskoristiti slobodne dane, bilo za porodične aktivnosti, putovanja ili predah između poslovnih obaveza i pripreme za letnju sezonu.



Zvanični neradni dani povodom Vaskršnjih praznika za vernike pravoslavne vere traju od 10. do 13. aprila, što znači četiri vezana dana odmora, a odmah zatim neradni su i 1. i 2. maj za Praznik rada.

Za turistički sektor ovo je tradicionalno jedan od jačih perioda u prolećnoj sezoni, dok zaposleni dobijaju priliku za predah između prvog kvartala i početka letnje sezone.

Poslodavci i zaposleni već sada prave računicu kako najbolje iskoristiti raspored praznika, jer raspored kalendara ove godine omogućava nekoliko atraktivnih opcija za produženi vikend.



Ostali neradni dani i praznici u 2026-





Prvi dan Jom Kipura, za pripadnike jevrejske zajednice, 20. septembar neradan.

Dan pobede, 9.maj, obeležava se radno, a takođe i Vidovdan 28. juna (nedelja). Zatim, 21. oktobar - Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu – obeležava se radno.

U sredu, 11. novembra je neradan dan jer se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Prvi dan Božića, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, 25. decembar je neradan.

"Blic Biznis" je napravio računicu kako da spojite mini odmor, ali naravno, sve u dogovoru sa vašim poslodavcem, i kolegama.

Opcija 1: Produženi odmor od 4 dana (bez uzimanja slobodnog)

Petak 10. april – neradan

Subota 11. april – neradan

Nedelja 12. april – neradan

Ponedeljak 13. april – neradan

Opcija 2: 5 dana odmora (uz 1 slobodan dan)

Petak–ponedeljak (10–13. april) – praznici



Utorak 14. april – uzmete slobodan dan, odnosno dan odmora

Opcija 3: 9 dana odmora (uz 4 dana slobodno)

10–13. april – praznici



Utorak–petak (14–17. april) – uzmete slobodno ili dan odmora



Subota 18. + nedelja 19. april – vikend, pravo malo "letovanje"