Neprijatnosti na venčanju nisu retkost, ali pogrešno izgovaranje imena partnera tokom zaveta mnogi smatraju jednom od najnezgodnijih situacija koja može da se dogodi. Upravo to se desilo Endruu Fildesu (51) iz Harlingtona, koji je na svom venčanju umesto imena supruge izgovorio ime bivše partnerke.

Ceremonija je održana u matičarskoj kancelariji u Bedfordsiru u oktobru 2023. godine, nakon šest godina zajedničkog života sa Rebekom (46). Iako je par delovao sigurno u svoju vezu, nervoza je učinila svoje.

Tokom izgovaranja zaveta, Endru je, u trenutku zbunjenosti, izgovorio ime „Sara“ – žene sa kojom je ranije bio u dugogodišnjoj vezi.

Reakcija mlade: smeh umesto drame

Umesto neprijatne scene ili prekida ceremonije, Rebeka je situaciju prihvatila sa osmehom. Snimak trenutka kasnije je objavila na TikToku uz opis: „Kada te novi muž nazove imenom svoje bivše“.

Video je ubrzo postao viralan, prikupivši desetine hiljada pregleda i brojne komentare korisnika, koji su situaciju uporedili sa čuvenom scenom iz serije „Prijatelji“, kada Ros na venčanju izgovara ime Rejčel umesto Emili.

„Ros i Rejčel“ trenutak u stvarnom životu

Endru je kasnije objasnio da je greška nastala zbog nervoze i sličnosti imena:

„Bio sam u panici, pred porodicom i prijateljima, i nisam ni primetio šta sam rekao dok me nije ispravila“, rekao je on.

Opisao je situaciju kao svoj „Ros i Rejčel trenutak“, uz napomenu da mu javni nastupi inače izazivaju nelagodu.

Njegova porodica nije ostala ravnodušna – brat je prekrio lice rukom, dok je sin odmahnuo glavom u neverici.

Ipak, Endru ističe da venčanje smatra najlepšim danom u životu, uprkos nezgodnom trenutku.

Rebeka: „Nije bilo zlonamerno“

Rebeka, koja radi kao šetač pasa, rekla je da joj situacija nije pokvarila dan:

„Nije idealno čuti ime bivše na sopstvenom venčanju, ali znam da nije bilo namerno. Bila je to greška iz nervoze“, izjavila je.

Dodala je i da se sada šali na sopstveni račun, uz poruku da mu „duguje venčanje na kojem će pravilno izgovoriti njeno ime“.

Podeljene reakcije na internetu

Snimak je izazvao veliki broj komentara na TikToku, gde su mišljenja bila podeljena. Dok su neki situaciju doživeli kao bezazlenu i komičnu, drugi su bili znatno oštriji.

Među komentarima su se izdvojili: „Ros i Rejčel moment“, „Ne bih mu ovo oprostila nikada“ i „Ja bih odmah izašla iz sale“.