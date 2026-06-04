Muž doživi tešku nesreću i dođe žena u bolnicu da ga poseti. Žena upita na šalteru:
• U kojoj mi je sobi muž?
Sestra joj odgovara:
• U 127, 128 i 129!
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Vic dana: Muž doživi tešku nesreću i dođe žena u bolnicu da ga poseti...
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Muž doživi tešku nesreću i dođe žena u bolnicu da ga poseti. Žena upita na šalteru:
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