Za mnoge kandidate, auto-škola je pravi test živaca. Učenje znakova, pravila i snalaženje u komplikovanim situacijama, posebno na raskrsnicama, često zadaje muke i onima koji su najuporniji.

Međutim, dileme ne nestaju ni kada se položi vozački ispit. Društvene mreže su prepune primera koji zbunjuju vozače i postavljaju jedno isto pitanje: ko ima prednost?

Jedan takav zadatak nedavno je postao viralan. Prikazuje raskrsnicu sa tri automobila – žutim, belim i sivim. Dodatnu zabunu pravi to što se na svakom uglu nalazi znak „STOP“, što znači da svi vozači moraju da se zaustave i zatim primene pravilo prvenstva prolaza.

Pravilo koje rešava sve

Rešenje je zapravo jednostavno i svima poznato – pravilo desne strane.

Ako više vozila dolazi u isto vreme, svaki vozač mora da propusti vozilo koje mu dolazi sa desne strane. Onaj ko nema nikoga sa desne – ide prvi.

Ko ide prvi?

U ovom slučaju:

  • prvi kreće žuti automobil, jer se nalazi desno od belog
  • zatim ide beli automobil, jer je desno od sivog
  • poslednji prolazi sivi automobil, jer mora da propusti oba

Teorija vs praksa

Iako je pravilo jasno, mnogi vozači priznaju da u praksi često reaguju drugačije – signaliziraju rukom, propuštaju jedni druge ili izbegavaju konflikt.

Neki čak upozoravaju da vozač sa leve strane može biti opasniji jer ga je teže kontrolisati, što dodatno komplikuje situaciju na putu.

Jedno je sigurno – ovakve „zavrznute“ raskrsnice pokazuju koliko je važno ne samo znati pravila, već ih i pravilno primenjivati u realnim uslovima vožnje.

 
 