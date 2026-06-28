Juče je u Beogradu održan veličanstven skup "Srbija jedna porodica", nakon kojeg su blokaderi zapali u, malo je reći - depresiju.

Stotine hiljada ljudi slilo se u Beograd i pokazalo šta je većinska Srbija.

Nakon skupa krenule su još veće svađe među blokaderima koje inače traju već više od godinu dana.

To je zapalo za oko i samim blokaderima koji su sve prokomentarisali na mrežama.

"Raspravljaju se oko broja ljudi na jučerašnjem skupu. Vređaju jedni druge, prete, nazivaju se svakojakim imenima. Ne znam kako ovi ljudi misle da pobedimo Vučića. Za njega i dalje glasa skoro 2 miliona ljudi. To svi zaboravljaju. I još vređaju njegove glasače, a ovamo viču "pobeđuju","