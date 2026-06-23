Na snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama vidi se kako mali retriver pokušava da preuzme novi kavez, ali ga dočekuje odlučan i smiren odgovor starijeg mačka Teodora, sedamnaestogodišnjeg tigrastog ljubimca.

Iako mačke često tolerišu pse u svom prostoru, Teodor je ovaj put odlučio da povuče jasnu granicu. Umesto da ustukne, jednostavno je zauzeo kavez i legao, kao da je oduvek bio njegov.

Njegov izraz lica, miran i pomalo nezainteresovan, postao je glavni hit videa. Štene je, s druge strane, pokušavalo da ga “ubedi” da se pomeri, ali bez uspeha.

Video je ubrzo prikupio milione pregleda na TikToku i Instagramu, a komentari su preplavili objavu. Gledaoci su posebno isticali mačkov “stav”.

– Na njegovom licu piše: “Ne idem nigde” – napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodali da mačak deluje kao da je unapred doneo odluku i da nema pregovora.

Ipak, i pored “sukoba”, mnogi su primetili da nema agresije – mačak koristi šape, bez kandži, dok se štene više igra nego što insistira na sukobu, što je dodatno oduševilo gledaoce.

Stručnjaci često ističu da ovakvi mali sukobi između ljubimaca nisu neuobičajeni, posebno kada se u kući deli prostor koji oba ljubimca smatraju svojim.

Ovaj slučaj je još jednom pokazao koliko interakcije između pasa i mačaka mogu biti zabavne, ali i koliko brzo mogu postati viralni hitovi na društvenim mrežama.