U beogradskom naselju Kumodraž danas oko 15.40 časova dogodila se pucnjava u kafiću u kojoj je ubijen Darko V. (46), zvani Prika, dok je V. M. ranjen i prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Ubijeni je sedeo za stolom sa još jednom osobom , kasnije identifikovan kao V.M.. Nedugo zatim Darko je ustao i krenuo ka muškarcu koji je dolazio sa ulice i ušao u kafić. Njih dvojica su se rukovala i krenula ka stolu gde je ranije sedeo Darko.

U tom trenutku, osumnjičeni koji je išao iza Darka posle nekoliko koraka, izvukao pištolj koji je imao za pojasom i ispalio hice u pravcu žrtve. Darko V. je pao na pod, dok je napadač nastavio da puca, zbog čega su gosti u lokalu ležali na podu u pokušaju da se zaštite.

Napadač je, prema istim navodima, nastavio da ispaljuje hice i prilikom izlaska iz kafića, nakon čega je pobegao sa mesta događaja u nepoznatom pravcu.

Prema informacijama sa lica mesta, V. M. je pogođen sa dva metka i odmah je prebačen u bolnicu. Lekari su mu ukazali pomoć, a njegovo stanje za sada je stabilno

Policija je odmah pokrenula akciju „Vihor“ i intenzivnu potragu za osumnjičenim. Na licu mesta obavljen je uviđaj, a policijski inspektori su saslušali svedoke i pregledali snimke sa nadzornih kamera iz okolnih objekata kako bi utvrdili identitet počinioca i rekonstruisali tok događaja.

Uviđaj je u toku, a istražuje se motiv likvidacije i okolnosti pod kojima je došlo do obračuna.