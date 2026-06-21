Profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac poručio je da inverter klime tokom letnjih vrućina ne treba često isključivati, već ih držati uključenim kako bi radile što efikasnije i trošile manje energije, dok je kao najštedljivije izdvojio uređaje sa energetskom oznakom A++

Najavljeni prvi tropski talas pokrenuće intenzivno hlađenje i u domaćinstvima i poslovnim prostorima, što će se odraziti i na naše račune za struju, a profesor objašnjava da je idealna temperatura na koju treba podesiti klima uređaj u stambenim prostorima, između 24 i 26 stepeni Celzijusa.

- Savet za građane konkretno je da postave termostat klime na 25 stepeni i onda, ako se znoje ili ako se osećaju neudobno, malo da spuste tu temperaturu, ali da krenu od tih 25 stepeni -rekao je profesor Banjac, koji je i generalni sekretar "Srpskog komiteta Svetskog saveta za energiju".

Temperatura u poslovnom prostoru

Što se tiče poslovnog prostora, zavisi od namene i od toga šta radimo u njemu.

- U tržnim centrima su nešto više temperature su dozvoljene, oko 26 i 27, zato što smo tamo isto lagano odeveni, a tamo imamo takozvanu centralnu klimatizaciju, gde se kontroliše, odnosno reguliše i vlažnost vazduha i temperatura - rekao je profesor Banjac.

Kako se pravilno koristi klima uređaj?

Na pitanje kako pravilno koristiti klima-uređaj, profesor Banjac ističe da ne postoji univerzalno pravilo, jer sve zavisi od spoljnih uslova i vremena provedenog u prostoru.

- Kada ne boravimo duže vreme u prostoru, klima-uređaj svakako treba isključiti - navodi Banjac.

Inverter klime je bolje ne isključivati često

Moderni inverter uređaji funkcionišu drugačije i ne treba ih često isključivati.

- Ako imamo te invertere, onda ih treba držati uključene sve vreme, pa čak i ako malo izlazimo iz prostora. Oni tako rade da najefikasnije rade, prate temperaturu i vrlo fino je podešavaju, ne trošeći previše energije - naveo je profesor Banjac.

Stare klime koje rade po principu uključi-isključi treba gasiti svaki put kada se napusti prostor.

Gde postaviti klimu?

Pošto se hladan vazduh prirodno spušta, klimu treba postaviti dovoljno visoko kako bi vazduh mogao ravnomerno da cirkuliše kroz prostoriju.

- Nikako direktno da bude usmerena na mesta gde sedimo – na radne stolove, trpezarijske stolove ili kauče. Treba je postaviti tako da ne duva direktno na nas, a da ipak može da meša vazduh u prostoru - rekao je profesor za RTS.

Kada je reč o spoljnim jedinicama, kaže, idealno je da one ne budu izložene direktnom suncu, jer to utiče na energetsku efikasnost sistema.

Koliko često se čiste filteri?

Profesor je istakao da redovno održavanje klima-uređaja nije važno samo zbog potrošnje struje, već i zbog zdravlja.

- Klima-uređaj nije uređaj koji kupite pa radi večno. On mora da se čisti. Kroz uređaj prolaze velike količine vazduha, a zaprljani filteri smanjuju efikasnost rada i povećavaju potrošnju energije - rekao je profesor.

Preporuka je da korisnici sami očiste filtere na svake dve do tri nedelje, dok bi jednom godišnje trebalo obaviti detaljan servis.

- U klima-uređaju se kondenzuje voda koja može da zaostaje kada uređaj ne radi. To je mesto gde mogu da se razviju bakterije i da naruše kvalitet vazduha u prostoru u kome živimo - upozorava Banjac.

Koji uređaji spadaju među najštedljivije?

Uređaji sa oznakom A++ spadaju među najštedljivije i najisplativije na duži rok, naveo je profesor.

- Imaju još dva parametra koja se tiču sezonskog koeficijenta grejanja i sezonskog koeficijenta hlađenja. Oni treba da budu što veći i onio su uglavnom i vezani za tu klasu A++ - rekao je profesor.

Roletne, noćno provetravanje i dobra izolacija štede energiju

Banjac savetuje spuštanje roletni tokom najtoplijeg dela dana, posebno kada niko ne boravi u stanu, kao i korišćenje noćnog provetravanja.

- Kada temperatura padne ispod 20 stepeni, treba otvoriti prozore i provetriti prostor. To su mere kojima možemo značajno da smanjimo potrošnju energije - naveo je profesor za RTS.