Režiser Emir Kusturica vodi u tajnosti intenzivne razgovore sa blokaderima o svojoj mogućoj kandidaturi za predsednika Srbije.

Kako piše Republika, a prema njihovim saznanjim iz blokaderskih redova, do sada je održan veći broj sastanaka, a iako nisu svi baš oduševljeni njegovom (samo)kandidaturom, postoji jasno profilisana grupacija blokadera, računajući tu i pojedine opozicione stranke, koja ga podržava.

- Glavni Kusturičin problem jeste, da tako kažem, to što je proruska varijanta. Dobro su svima poznate njegove veze s Moskvom i tamošnjim estrablišmentom, on često boravi u Rusiji, i to se jednom delu blokadera ne sviđa, pre svega, onima koji zagovaraju apsolutni evrofanatizam - objašnjava naš dobro upućeni sagovornik.

Hoće otpadnike

Izvor dalje ističe da je Kusturica i te kako svestan ovog ograničenja, zbog čega on i struja koja ga gura povlače neke taktičke poteze:

- Na jednom od sastanaka je jasno rekao da je spreman da spusti loptu što se tiče Rusije i reterira u stavovima, što bi mu, kako se nada, donelo i glasove već pomenute prozapadne blokaderske struje.

Režiser, kako se može čuti, ubeđuje blokadere da je daleko bolji kandidat od Vladana Đokića, političara prerušenog u rektora, te profesora Mila Lompara.

Prema informacijama iz Kusturičinog okruženja, on održava kontakte i s jednim brojem ljudi koji su bili u SNS ili bliski naprednjacima, koje sam naziva korisnim otpadnicima.

- Zanimljivo je da je nedavno ugostio bivšu ministarku zdravlja Danicu Grujičić, s kojom je razgovarao o zajedničkom delovanju jer i nju vidi kao deo blokaderskog korpusa - objašnjava naš izvor i dodaje:

- Kusturica je na nekim sastancima, kojima su prisustvovali i ljudi iz vrha Republike Srpske, potencirao da je on najveći srpski intelektualac i da je idealan kandidat i idealan predsednik države.

Čekaju se plenumi

Podsetimo, Republika je nedavno pisala o političkim sastancima na Mokroj gori, gde Kusturica najčešće obitava. Posebno je bio zanimljiv sastanak održan još prošle godine na kojem je bio i Željko Budimir, aktuelni ministar unutrašnjih poslova RS, inače, izuzetno blizak s liderom Novog DSS Milošem Jovanovićem.

- Oni su dugogodišnji saradnici, a prema nekim nezvaničnim informacijama, Budimir mu je čak i venčani kum. Uoči blokaderske akcije, kad su, navodno, vozili bicikle do Strazbura, njih dvojica su se susrela s Emirom Kusturicom na Mokroj gori, a s njima je bila i jedna novinarka s blokaderske televizije, poznata po izuzetno oštrim stavovima prema vlasti u Srbiji. Tada je Kusturica obezbedio nekoliko bicikala - iznosi detalje sagovornik i podseća da je Budimir svojevremeno organizovao u Banjaluci studentske skupove podrške studentima-blokaderima u Beogradu.

Za sada, blokaderski plenumi se još nisu zvanično izjašnjavali o predsedničkim kandidatima, a lobiranje se nastavlja.

"Vučiću, mene da pitaš za svaku važniju odluku"

Koliko Kusturica ima visoko mišljenje o sebi, možda najbolje govore njegove reči na sastancima na Mokroj Gori. Tada je, kažu naši izvori, rekao, ni manje ni više, nego da smatra da bi predsednik Aleksandar Vučić njega trebalo da zove i s njim da se konsultuje pre svake važnije spoljnopolitičke odluke.

Verovali ili ne, ali doslovno je tako pričao, i to ne jedanput.