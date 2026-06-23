B.Đ. sa područja Dervente uhapšen je u ponedeljak, 22. juna, zbog sumnje da je podmetnuo požar u kojem je izgorela kompletna imovina porodice iz ovog grada.

"Za navedeno lice postoji osnovana sumnja da je istog dana, oko 01,00 časova, na području grada Dervente izazvalo požar u stambeno-poslovnom objektu, u sklopu kojeg su se nalazili porodična kuća sa pomoćnim objektima, radionica i više motornih vozila, čime je nastupila veća materijalna šteta. Takođe, navedeno lice se sumnjiči da je neposredno pre navedenog događaja upućivalo ozbiljne pretnje po život i telo više lica", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Podsećamo, juče je kompletna imovina porodice Majstorović izgoela u velikom požaru, a vlasnik je izneo sumnje da je požar podmetnuo komšija sa kojim je od ranije bio u sukobu.

Vatrena stihija progutala je porodičnu kuću, radionicu i više vozila.

"Ljudski faktor je u pitanju. Požar je podmetnut, čovek mi je zapalio kuću, radionicu, sve. To je prvi komšija. Nikad nismo bili u sukobu. Napadao me je sekirom, a evo sada mi je uzeo sve što sam imao", rekao je Majstorović za "Nezavisne novine".

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