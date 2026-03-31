Nije retkost na našoj estradnoj sceni, da pesme namenjene jednom pevaču, završe u rukama drugog.

Aleksandar Milić Mili otkrio da se upravo to dogodilo sa jednom pesmom Svetlane Cece Ražnatović koja je trebalo da se nađe u studiju Jelene Kareluše.

Reč je o pesmi "Vreteno", koja je nakon 30 godina ponovo jedna od najslušanijih numera na muzičkim platformama, a kako tvrdi autor iste, to je bila pesma za Karleušu. Međutim, prema njegovoj priči, ta numera je ipak morala na Cecin album, a on je onda Jeleni uradio jednu od njenih najpozantijih balada "Ko ovu dramu režira".



- Jeleni Karleuši sam napravio pesmu "Vreteno". Pesma je dobro ispala, a već sam Ceci završavao album i onda sam se izvinio Karleuši i rekao joj: "Gledaj, moram ovo da stavim na Cecin album jer mi se uklapa u projekat, izvini, ali ću tebi da napravim jednu baladu koja će da ti traje ceo život". Jelena u to vreme nije imala nijednu baladu koja je za sva vremena i napravio sam joj "Ko ovu dramu režira" i to je stvarno pesmetina - ispričao je Mili u podkastu "Voštkast".

Na pitanje da li je u tom momentu znao da ima pesmu koja će odgovarati baš Jeleni, Mili je odgovorio da nikad ne razmišlja o izvođačima već o samom delu.

- Nikad kad radim pesmu ne razmišljam o izvođačima. Moj posao je da ja napravim nešto što liči na delo, stalno kombinujem umetnost sa komercijalom jer samo tako mogu da guram tržište napred. Nikad nisam pomislio na pevača, moj zadatak je da napravim delo koje ima muzički smisao - zaključio je Mili.

