Kultna serija "Srećni ljudi" i danas je jedna od omiljenih domaćih ostvarenja čije replike mnogi pamte i koriste u svakodnevnom životu. Glumica Eva Ras govorila o seriji i dešavanjima iza kulisa, kao i koleginicama koje su odlučile da napuste projekat.

Osim toga, pričala je i o privatnom životu, odnosu sa kolegama kao i životnim poteškoćama sa kojima se tokom godina susretala.

- Svi mi znamo ponešto, niko ne zna sve. Znate šta mi se desilo, u 9 ujutru je auto došlo po mene, u 14 časova sam bila na snimanju, a od 16 časova do 4 ujutru sam snimala i u 9 ujutru sam se vratila u Beograd. Spavala sam u kolima i stojeći, na snimanjima kada sam imala pauzu. Ta snaga je odatle što ne jedem mnogo, hrana je loša droga. Što sam gladnija, ja sam izdržljivija - rekla nam je glumica, koja nije želela da ode na bolovanje ni kada je saznala da ima maligni tumor.

- Imam zdravstvene probleme, kad sam dobila maligni tumor, pre tog agresivnog lečenja, doktori su mi rekli da ne idem na bolovanje, da radim, jer od toga boljeg leka nema, od rada. Bila sam sa budalastim članovima žirija koji su hteli somborskog glumca da nagrade, da nisam primala terapiju. Kada primate terapiju, vi se pretvorite proliv i povraćku. Išla sam u klozet da povraćam i sretnem predsednika žirija publike i ispričam mu da ovi moji neće Zijahu da daju pobedu. Ispovraćala sam se, izbacila otrove i kažem im: “Jedite g**na, ja dajem ostavku, ako ne potpišete za njega i tako je Zijah dobio obe nagrade.” - prisetila se Eva.

"Imala sam probleme zbog britkog jezika"

- Zbog moje jezičine imala sam silne probleme, mene ovde zabrane i pozovu me u Mađarsku, i tamo dobijem sve njihove nagrade. Školovana sam glumica, završila sam Gimnaziju. Već pet, šest godina skupljam bisere na društvenim mrežama, već četiri romana sam objavila, sad ću i peti, gde pišem i dokumentarnim roman, jer je to ogledalo stanja duha naroda. Ovaj narod je božanstven - govorila je Rasova.

- Imam tačno 85 godina i 27 dana. Imam svoju teoriju, nikad na planeti zemlji nije bilo 8 milijardi žive duše, mi smo u vremenu kad se stvaraju nova pravila. Kad sam se ja rodila, bilo je milijarda i po, pa se to uvećalo, pa će 2028 biti devet milijardi i pravila se moraju menjati, a to je patetično da niko neće da priđe. Pala sam u oktobru kod pijace Đeram i niko nije mogao da vidi da sam ja Eva Ras, nego si videli babu koja se prostrla i naknadno lupila glavom i svi su pritrčali. Lice mi je bilo krvavo, razbila sam usnu, ali vidite kako je to genijalno kad sam se podigla i kad nisam dala da zovu Hitnu pomoć, da me ništa ne boli. Uveče sam kupila tečni puder koji košta 2.500 dinara da mogu da namažem nos i usne. Niko nije primetio da sam povređena. Ne šminkam se, a dala sam da mogu nos da namažem i usta i ne pričam zbog toga nego niko ne bi primetio da sam povređena a na licu sam imala povrede - ispričala je glumica.

- Ozbiljno sam mislila, ljudi su umrli od smeha. Otišla sam na Kebin koncert jer me je pozvao. Pametan je i inteligentan. Sa mnom je započeo upoznavanje, rekao je da mi se divi, da je fantastično da jedna žena ima 30 romana i da bi on voleo da ima te romane. Znao je sa kim razgovara. I žacnuo me je u živu rano. Keba bez obzira šta čita, zna kako treba prema meni da se postavi. Stalno govorim prijateljima, pevačima kad mi kažu: “Snimao sam hit” ja kažem: “Nemoj tako tvoje je da pevaš, a hitove pravi publika koja će da te sluša, ako te oni ne slušaju nema hita. Tvoje je da pevaš da pevaš najbolje što umeš, da uživaš, patiš sa onom pesmom da liješ suze, da sve radiš kako treba, zaboravi da li je hit ili nije. Tebi je dao Bog talenat - kazala je Eva.

- Moj književni fan je Vojislav Šešelj, koji mi je prišao i rekao: “Samo sam hteo da vam kažem i da imate književnog dara.” Ljudi nasedaju na predrasude da su političari glupi - priznala je Rasova.

"Snežana Savić mi je najbolja prijateljica"

Da su prijateljstva među kolegama moguća, i sama se uverila.

- Najbolja prijateljica mi je Snežana Savić, iako se u zadnje vreme retko viđamo jer ima unuku, a radi i ona, a i ja. Imam veliku podršku, volim i njenu ćerku i unuku. Prijatelj koji prestaje biti prijatelj, nije ni bio prijatelj. Snežana i ja možemo da se ne vidimo nikad, ali ja bolju prijateljicu od nje nemam - istakla je Eva za Blic.

