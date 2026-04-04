Iran je zatražio od Rusije da ne dozvoli usvajanje predloga rezolucije Bahreina o Ormuskom moreuzu, jer bi taj dokument, prema oceni iranske strane, samo dodatno zakomplikovao situaciju, izjavio je iranski diplomatski izvor.

On je novinarima rekao da je Teheran zamolio Moskvu da spreči usvajanje tog predloga u Savetu bezbednosti UN.

List Fajnenšel tajms ranije je, pozivajući se na izvore, objavio da Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein rade na rezoluciji koja bi omogućila mandat za operacije obnove plovidbe kroz Ormuski moreuz. Prema istim navodima, Rusija i Kina mogle bi da se usprotive tom potezu.

Prethodno se po tom pitanju oglasio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov koji je rekao da bi rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ormuzu mogla biti iskorišćena za ometanje pregovora ili za legitimizaciju vojne agresije protiv Irana.

Plovidba kroz Ormuski moreuz gotovo je zaustavljena posle eskalacije sukoba, koji je izbio nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara počeli udare na ciljeve u Iranu, uključujući i Teheran, na šta je Iran odgovorio napadima na izraelsku teritoriju i američke vojne objekte na Bliskom istoku.