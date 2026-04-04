SAD su poslale specijalne snage u Iran da tragaju za jednim od nestalih pilota oborenog američkog borbenog aviona, izveštava britanski Telegraf. Kako je ranije objavljeno, dva člana posade su se katapultirala, što je izazvalo trku između Teherana i Vašingtona u pronalaženju pilota.

„Jedan je spašen tokom operacije u kojoj su učestvovala dva američka vojna helikoptera i niskoleteći avion-tanker“, navodi se u publikaciji.

Dan ranije, IRGC je objavio da je oborio drugi lovac F-35 od početka američke i izraelske agresije. Tasnim je prvobitno izvestio da je vojska možda zarobila pilota aviona, koji se katapultirao. Kasnije su se pojavili izveštaji da je Teheran ponudio nagradu za hvatanje pilota, što je u suprotnosti sa tvrdnjama iranske novinske agencije.

Štaviše, mediji nisu precizirali kojim avionom je pilot leteo, jer su postojali izveštaji da je iransko ratno vazduhoplovstvo oborilo F-15. Takođe su postojali suprotstavljeni izveštaji u vezi sa brojem uključenih pilota, jer je F-35 jednosedni lovac, dok su najnovije varijante F-15 dvosede.

Obaranje američkog aviona retko, ne i nemoguće

Obaranje američkih borbenih aviona izuzetno je retko i dogodilo se svega nekoliko puta poslednjih decenija.

Rat Amerike i Izraela protiv Irana (2026.)

Početkom marta tri američka borbena aviona F-15 srušena su iznad Kuvajta u, kako je naveo CENTCOM, "očiglednom slučaju prijateljske vatre", pri čemu su se svih šest članova posade bezbedno katapultirali.

Dana 12. marta u zapadnom Iraku poginulo je svih šest članova posade američkog vojnog aviona za dopunu goriva u incidentu koji je uključivao drugi avion.

Irak (2003.)

U Iraku je 7. aprila 2003. tokom operacije "Iračka sloboda" oboren F-15E Strike Eagle, pri čemu su poginuli pilot Erik Das i oficir za naoružanje Vilijam Votkins.

Avion je poleteo iz baze Al Udeid u Kataru kako bi izveo napad na ciljeve u blizini Tikrita.

Američko ratno vazduhoplovstvo navodi i da je 8. aprila 2003. u Bagdadu projektil zemlja-vazduh oborio A-10 Thunderbolt II, ali se pilot uspešno katapultirao.

Libija (2011.)

Još jedan F-15E srušio se u martu 2011. na severoistoku Libije, nakon čega je američka vojska pokrenula operaciju spasavanja pilota.

Srbija (SR Jugoslavija, 1999.)

Dana 27. marta 1999. godine, tokom NATO bombardovanja Jugoslavije u okviru rata na Kosovu, jedinica Jugoslovenske vojske oborila je američki avion Lockheed F-117 Nighthawk, stelt avion za udar na zemaljske ciljeve, ispalivši protivvazdušnu raketu S-125 Neva/Pechora.

To je bilo prvo obaranje jednog stelt aviona u istoriji.