Američke specijalne snage ušle su u Iran u petak uveče kako bi spasile člana posade oborenog borbenog aviona, piše britanski Telegraf.

Kao se dodaje, "Iran je oborio američki F-15 iznad svog vazdušnog prostora, prvi borbeni avion uništen neprijateljskom vatrom od početka rata".

Dva člana posade su se katapultirala, navode izveštaji, što je pokrenulo trku između Irana i SAD u pronalaženju zarobljenih američkih pilota.

- Jеdna osoba jе spasеna tokom opеracijе u kojoj su učеstvovala dva amеrička vojna hеlikoptеra i niskolеtеći avion-tankеr, koji su bili ciljani lakim naoružanjem. - navodi sе u članku.

Oba helikoptera su pogođena iranskom vatrom, a jedan je ostavljao dim dok se vraćao na iračku teritoriju, ali su bezbedno sleteli, rekli su zvaničnici.

Boravak preostalog američkog pilota nije bio poznat u petak uveče, jer su iranski mediji emitovali snimke lokalne milicije koja se širi u operaciji potrage.

Nudila se nagrada od 60.000 dolara za njegovo hvatanje, dok je Iran proglasio "pobedu" obaranjem američkog aviona.