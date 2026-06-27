Beli šatori su postavljeni i u Bulevaru kralja Aleksandra, koji je zatvoren sve do Beogradske ulice. U šatorima je hrana, nekih od istaknutih beogradskih restorana, priprema se hrana, srpski zanatski proizvodi.

Deo današnjeg programa je i kulturno-umetnički, zabavni program, a najavljeni su pevači poput Vesne Zmijanac i Ace Lukasa.

Sve veće kolone ljudi se kreću ka Beogradu

Sve veće kolone ljudi se kreću ka Beogradu na skup podrške Srbiji i politici predsednika Aleksandra Vučića. Građani stižu iz svih krajeva Srbije - Aranđelovca, Topole, Smederevske Palanke, Mladenovca, Kragujevca, Sopota, Lazarevca, Obrenovca i Čukarice.

Alo! ispred Narodne skupštine

Sve je spremno za zvanični početak skupa "Srbija, jedna porodica".

Na Trgu Nikole Pašića počeo dečji program u okviru skupa Srbija jedna porodica

Na Trgu Nikole Pašića počeo je dečji program u okviru skupa "Srbija jedna porodica".

Za najmlađe su obezbeđene likovne i kreativne radionice, nastupi mađioničara, sportske animacije.

Tu su i popularne maskote iz crtanih filmova, dvorci na naduvavanje, sportske igre na parteru. Glavni deo programa skupa počinje u 18 časova.

Sadržaj za najmlađe je spreman

I za naše najmlađe predviđen je bogat program, koji će početi posle 11 časova. Mališani će moći da uživaju na toboganima, a i da se slikaju sa omiljenim crtanim junacima.

Mališani će moći da uživaju u zabavi na džinovskim toboganima na naduvavanje, ali i da fotografišu, zabave i slikaju sa najpopularnijim crtanim junacima.

Tri dana pešačenja

Građani iz raznih delova Srbije pešače već tri dana, a iz Beograda će sa velikog skupa "Srbija, jedna porodica" poslati poruku mira i ljubavi.

Kolona krenula ka Zemunu

Građani su iz Batajnice krenuli za Zemun, odakle će se uputiti ka Narodnoj skupštini.

Veličanstveni doček u Batajnici

Kolona građana koji su krenuli iz Novog Sada, Rume i Sremske Moitrovice na veliki skup u Beogradu stigla je do Batajnice.

Usput, oni pevaju patriotske pesme, Sunce im ne smeta a u srcu imaju samo Srbiju. Građani su ih dočekali u velikom broju, a ponudili su im pogaču i so što je stari srpski običaj.

Kolona će iz Batajnice nastaviti ka Zemunu, a konačna stanica je Beograd.

Podsećamo, oni su se uputili na veliki skup ispred Skupštine Srbije. Glavni deo programa počinje od 18 časova.