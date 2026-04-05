-Psi tragači, naša vojska i policija, pronašli su nedaleko od naselja Velebit, na nekoliko stotina metara od Gasovoda dva ranca, dva velika paketa eksploziva, imaju i neke druge tragove...

-Imao sam razgovor sa Orbanom, mi na severu Srbije ne bismo imali gasa. Vojna bezbednosna agencija obaveštavaće vas tokom dana o svemu. Ovo mnogo toga menja u našem odnosu. Kompresorku stanicu branimo kao Kragujevac i Niš, tamo ne može ptica da proleti. Ovo se desilo na severu Vojvodine. Nadam se da ce ukinuti eksploziv bez ljudskih žrtva. Postoje određeni tragovi o kojima ne mogu da govorim u ovom trenutku. Tamo je i neko veliko jezero, dugo su tražili, helikopterske jedinice su mnogo pomogle. Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim ko misli da ugrozi vitalnu infrastrukturu Srbije. Moglo je mnogo ljudi da ugrozi. Uspeli smo da predupredimo tešku akciju - poručio je Vučić tokom obilaska EXPO gradilišta.