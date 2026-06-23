Čupi je Dritona Godžaja, nekadašnjeg pripadnika tzv. OVK koji je na protestu izneo pet zahteva, opisao kao „čoveka apsurda, laži i mitomanije“, dodajući da je tipologija protesta samo obmana.

Dalje, Čupi je rekao da Iran nastavlja da ulaže u ovaj protest koji se, kako tvrdi, sprovodi protiv nacionalnog interesa.

„Iran je juče požurio da izvuče poslednju kartu. Najličniju kartu, a to je bio Dritan Godžaj. Ovo je dokazani antiamerički čovek. Celog svog života bio je čovek apsurda. On je čovek laži i mitomanije. To uopšte nije istina. Tipologija ovog protesta je obmana. Eliminisali smo ostale organizatore protesta“, rekao je on, prenosi Kosovo onlajn.

Takođe se osvrnuo na demonstrante koji dolaze sa Kosova i rekao da je Aljbin Kurti „zakleti neprijatelj napretka albanske države“.

„On je počinio teror u Albaniji. Njegova organizacija je uspostavila svoju islamističku politiku, koja ide čak do terorizma“, rekao je on.

Čupi je naglasio da dokazi govore da Godžaj nije učestvovao u ratu.

„Simboli tzv. OVK se zloupotrebljavaju. Prema dokazima koji su se pojavili, ispostavlja se da Godžaj nije bio ni dana borac tzv. OVK. Bio je zatvoren zbog pretnji svedocima u vezi sa tzv. OVK. Očekuje se da će protest razočarati one koji su tamo otišli“, rekao je on.

Čupi je dodao da je protest doveo do uništavanja privatne imovine širom Albanije.

„Ko će platiti troškove? Ko će ići u zatvor? Ko će pokriti štetu ‘revolucije’? Ko će platiti, Aljbin Kurti? Ko će platiti? Albanci iz Severne Makedonije? Narod Albanije je oštećen, njihovi interesi su oštećeni“, upitao je Čupi.