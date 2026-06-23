Pevač Sloba Radanović danas je jedan od najtraženijih pevača, a proslavio se u rijalitiju "Zadruga 1" kada je tadašnju suprugu Kristinu Kiju Kockar prevario sa blogerkom Lunom Đogani.

Sada je stao pred medije i progovorio o karijeri, detinjstvu, ali i rijaliti učesnicima koji su masovno u jednom periodu snimali pesme i nastupali.

Osim toga, prisetio se muzike sa početka 2000ih i istakao da taj period pamti samo po lepim stvarima.

- Dvehiljadite pamtim samo po lepom, bila je svestrana muzika, kao klinac sam slušao strani rep. Osećam se vrlo nostalgično i želim da se vrati to vreme gde je sve bilo dosta normalnije. Na svojim nastupima oduvek pevam muziku iz tog vremena - rekao je on, pa se osvrnuo na pevačice koje su se tada pojavljivala oskudno obučene u "Grandu".

- Sudimo našima, a kada dođe neko sa strane i ponudi isto to, onda je taj neko poderan i super - rekao je Radanović.

O sezoni u Crnoj Gori

Prošle godine su se pevači žalili da je sezona u Crnoj Gori bila loša, a na pitanje da li se plaši da će i ove godine biti tako, Sloba je rekao:

- Od bojazni nemamo ništa, na nama je da damo sve od sebe da ljudi koji dođu na naše nastupe budu zadovoljni. Ja sam optimista i mislim da će biti kako dobro. Mislim da ljudima malo nedostaju nastupi. Jelena neće biti sve vreme uz mene, malo će biti u Srbiji, malo sa mnom u Crnoj Gori - otkrio je pevač.

Svojevremeno je bio trend da rijaliti učesnici snimaju pesme i nastupaju, a Sloba je na tu temu rekao sledeće:

- Uvek sam se vodio time: "Svakog čuda tri dana dosta", uvek mislim da kvalitet ostaje. Nisam pristalica toga da neko radi nešto po svaku cenu i da sve na kraju dođe na svoje. Znao sam da će moje vreme doći - izjavio je Sloba Radanović.

Podsetimo, Sloba je večeras sreo bivšu ljubav Lunu Đogani, ali kako kažu izvori, nije joj se javio.

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