Povodom incidenta u stanici Lovćenac-Mali Iđoš, kada je došlo do iskliznuća putničkog voza iz Subotice brzinom od 10 km/h, a nakon izvršenih internih kontrola i rezultata nalaza stručnih službi, utvrđeno je da je uzrok ljudski faktor, odnosno greška mašinovođe koji nije postupio po naredbi koju je dobio iz Telekomande, saopštio je Srbijavoz.

U skladu sa važećim pravilnicima i procedurama kompanije, protiv zaposlenog je pokrenut odgovarajući disciplinski postupak i izrečene su sankcije u skladu sa utvrđenim odgovornostima.

-Posebno naglašavamo da je infrastruktura na ovoj deonici pruge u ispravnom stanju i da je pruga bezbedna za dalje odvijanje železničkog saobraćaja, navodi se u saopštenju.

Iz Srbijavoza podsećaju da u ovom događaju nije bilo povređenih, materijalna šteta je minimalna, a za putnike je u najkraćem roku obezbeđen nastavak putovanja drugim vozom ka Beogradu.

-Srbijavoz ostaje posvećen najvišim standardima bezbednosti i nastaviće da unapređuje interne procedure i obuke kako bi se ovakve situacije sprečile u budućnosti, dodaje se u saopštenju.