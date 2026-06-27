Na platou ispred Doma Narodne skupštine Srbije danas će biti održan veliki narodni skup "Srbija jedna porodica", za koji su organizatori pripremili bogat celodnevni program namenjen svim generacijama.

U centru Beograda od ranih jutarnjih časova privode se kraju poslednje pripreme za događaj za koji se očekuje da okupi desetine hiljada građana iz svih krajeva Srbije. Centralni plato ispred parlamenta uređen je za održavanje glavnog programa, postavljeni su video-bimovi, štandovi i brojni sadržaji za porodice i najmlađe.

Građani koji podržavaju politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića pristizali su tokom prethodnih dana u prestonicu, a veliki broj njih odlučio je da deo puta ili čitavu trasu pređe peške kako bi prisustvovao skupu i čuo planove za dalji razvoj države.

Posebnu pažnju privukle su kolone ljudi koje su iz različitih krajeva zemlje krenule ka Beogradu, noseći srpske zastave i transparente, uz podršku građana u mestima kroz koja su prolazili.

Jedna od većih grupa danas je dočekana u Batajnici, odakle je nastavila put ka centru grada. Učesnici su potom snimljeni u Ulici cara Dušana, u samom srcu Zemuna, gde su ih pozdravljali brojni građani.

Tokom dana će biti priređeni kulturno-umetnički programi, sadržaji za decu, tehnološke prezentacije, sportske aktivnosti i različite interaktivne zone, dok je centralni deo manifestacije zakazan za 18 časova ispred Narodne skupštine.

Posetioci će imati priliku i da učestvuju u glasanju putem posebnih kutija i izaberu pet od ponuđenih prioriteta za budućnost Srbije, čime će, prema najavama, dati svoj doprinos definisanju ključnih državnih ciljeva za naredni period.

Skup "Srbija jedna porodica" najavljen je kao jedno od najvećih okupljanja ove godine, sa porukom zajedništva, razvoja i očuvanja nacionalnog jedinstva.