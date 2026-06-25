Nakon što su dva izuzetno snažna zemljotresa pogodila Venecuelu u sredu, pojavili su se brojni video snimci posledica.

Jedan od njih, koji je videlo 1,2 miliona korisnika na X-u (ranije Tviter), prikazuje čoveka kako silazi stepenicama zgrade sa gornjeg sprata na prizemlje.

Kako se približavao nižim spratovima, šteta na zgradi je postajala sve očiglednija usput - pukotine na stepenicama prekrivenim ciglama, voda koja prska i plavi prizemlje, pa čak i ogromne rupe.

Podsetimo, prvi zemljotres bio jačine 7,2 stepena Rihterove skale, a drugi, jači, 7,5 stepeni Rihterove skale. Epicentar je bio u blizini glavnog grada, Karakasa.

Brojne zgrade su uništene ili teško oštećene, a desetine hiljada ljudi su na ulicama.

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje u zemlji zbog zemljotresa. Ona je izjavila da je najmanje 32 ljudi poginulo, a 700 povređeno. Očekuje se da će broj žrtava porasti.

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