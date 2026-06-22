Zabluda je da sukob Izraela i Irana tek ulazi u najgoru fazu – ako je verovati Netanjahuu, Teheran je već bačen na kolena! Izraelski premijer nije birao reči dok je sumirao razorne posledice izraelskih udara, ističući da je nanesena šteta epskih razmera.

"Obezglavili smo rukovodstvo terorističkog režima. Razbili smo njihovu raketnu industriju, uništili smo njihovu mornaricu, vazduhoplovstvo. Napali smo njihovu vojnu industriju i njihove mostove", ponosno je izjavio Netanjahu, a prenosi "Tajms of Izrael".

On je otkrio frapantan podatak da se kumulativna šteta naneta ekonomiji iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) sada meri u neverovatnim stotinama i stotinama milijardi dolara, što predstavlja udarac od kojeg se ni mnogo snažnije sile ne bi oporavile.

Odbrojavanje je počelo: Čeka se fatalni nokaut!

Ono što je izazvalo najveću jezu i paniku jeste Netanjahuovo predviđanje budućnosti Irana. On tvrdi da je Izrael svojom vojnom silom otvorio vrata za unutrašnji kolaps Islamske Republike i potpunu promenu režima.

"Trebaće im dugo vremena da se oporave. Možda se i neće oporaviti! Kada je jaz između režima i naroda toliko dubok, ne možete da procenite kada će takav režim pasti. Mislim da smo stvorili uslove za budući pad", poručio je Netanjahu, praktično najavljujući revoluciju na ulicama Teherana.

Za izraelskog lidera, pravi, istorijski trijumf neće biti samo vojna pobeda Tel Aviva, već trenutak kada, kako je rekao, "iranski narod uzme sopstvenu sudbinu u svoje ruke i nokautira brutalni režim koji ih godinama teroriše".