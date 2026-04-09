Bila je potpuno šokirana kada se on pojavio više od deset godina kasnije, na najuočljivijem mestu.

Svoje neverovatno iskustvo podelila je na društvenoj mreži Threads, gde je njena objava privukla veliku pažnju.

„Izgubila sam ovaj privezak pre više od 10 godina. Upravo sam ga pronašla na sredini tepiha u vešernici“, napisala je 7. aprila uz fotografiju priveska u obliku srca sa ametistom u zlatnom ramu.

Objava je brzo dobila više od 53.000 lajkova i podstakla hiljade korisnika da podele slične priče o davno izgubljenim predmetima koji su se vratili pod neverovatnim okolnostima.

Mnogi u komentarima su istakli koliko ih je pogodilo otkriće nečega za šta su godinama verovali da je zauvek nestalo. Jedan korisnik je ispričao kako je izgubio svoj venčani prsten, koji mu je vraćen godinama kasnije, nakon što se preselio na drugi kontinent.

„Jednom sam izgubio svoj venčani prsten“, napisao je. „Preselila sam se u Japan na četiri godine, vratila se u SAD i dok smo se useljavali u našu novu kuću, neko mi je prišao i rekao: 'Hej, upravo sam ovo našla na zemlji. Da li je tvoje?' To je bio moj venčani prsten!'“

Još jedna korisnica je podelila priču o gubitku svoje dragocene minđuše i svom neverici kada ju je ponovo videla.

„Izgubila sam veliku zlatnu minđušu, narukvicu. Bila je deo prvog i jedinog para pravih zlatnih narukvica koje sam ikada imala. Bila sam slomljena, dugo sam štedela za njih. Jednog dana, dok sam sedela u crkvi, jedan od razvodnika mi je prišao i pitao: 'Da li je ovo tvoje?' Bila je to moja minđuša. I nisam je nosila u crkvi tog dana kada sam je izgubila“, napisala je.

Drugi korisnici su pokušali da ponude praktična objašnjenja kako je privezak mogao da ostane neprimećen toliko dugo pre nego što se pojavio.

„Moja teorija: bio je zaglavljen u nekom presavijenom rukavu ili nozi sve vreme i izvukao se tek nakon pranja“, predložio je jedan komentator.

Međutim, mnogi su odlučili da ne traže logično objašnjenje, već da jednostavno prihvate neverovatan trenutak. „Volim ovakve priče. Ovaj svet je magičan“, zaključio je jedan korisnik.