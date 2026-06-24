Ukrajinski Telegram kanal Exilenova+ naveo je da je na industrijskom postrojenju zabeleženo više požara. Satelitski podaci, prema navodima kanala, pokazuju nekoliko aktivnih žarišta vatre na postrojenju nakon eksplozija.

Orenburška oblast se nalazi na jugu Rusije i graniči se sa Kazahstanom na jugu. Lokalni stanovnici prijavili su najmanje tri udara u industrijskoj zoni.

Vlasti su privremeno obustavile rad aerodroma u Orenburgu, a slična ograničenja uvedena su u Orsku i Jasenju, čime je prekinut vazdušni saobraćaj iz bezbednosnih razloga.

Guverner Orenburške oblasti, Jevgenij Solncev, rekao je na Telegramu da je „masovni napad dronovima na naš region organizovao kriminalni režim Oružanih snaga Ukrajine”.

Dodao je da je nekoliko dronova oboreno iznad industrijskog postrojenja, pozvao stanovnike da ostanu mirni i naveo da nema prijavljenih žrtava. Takođe je upozorio da je deljenje fotografija i video snimaka dronova zabranjeno.

Orenburški pogon među najvažnijim gasnim objektima Rusije

Orenburški gasni prerađivački pogon, izgrađen na Orenburškom gas-kondenzatnom polju, opisan je u ruskim izvorima kao „najveći gasno-hemijski kompleks na svetu”.

Nalazi se oko 1.500 km od ukrajinske granice i ključni je objekat Gasproma koji se bavi prečišćavanjem gasa, preradom i proizvodnjom helijuma. Takođe je jedini proizvođač prirodnih odoranta (specifične materije koje se dodaju gasu kako bi mu dale prepoznatljiv miris radi bezbednosti) u Rusiji.

Postrojenje ima kapacitet od oko 37,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje i deo je projekta KazRosGaz, u okviru kojeg se prerađuje gas iz kazahstanskog polja Karačaganak.

Postrojenje je ranije bilo meta u oktobru 2025. godine, kada je izbio požar, a Gasprom je prijavio vanredni prekid prijema gasa.

U maju 2026. predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina gađala rusku gasnu infrastrukturu u Orenburškoj oblasti.

Napadnuta i Nižnjenovgorodska oblast

Odvojeno, ruski medij Astra izvestio je o požaru u privatnoj kući u Nižnjenovgorodskoj oblasti, oko 1 km od fabrike Elektrokabel PN, nakon još jednog navodnog napada dronovima.

Prema sajtu kompanije, reč je o „modernom, dinamično razvijajućem preduzeću u kablovskoj industriji” sa „moćnim parkom tehnološke opreme” za proizvodnju širokog asortimana kablovskih i žičanih proizvoda.

Obližnja rafinerija Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez u Kstovu takođe je pomenuta od strane lokalnih stanovnika kao moguća meta.

Regionalni guverner Gleb Nikitin saopštio je da su dve osobe poginule, a dve povređene u napadu dronovima na industrijski objekat, dodajući da je 23 bespilotne letelice oboreno i da su ostaci oštetili zgrade i vozila. Nije precizirao koji je objekat pogođen, navodeći da nema kritične štete na industrijskoj infrastrukturi.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći presretnuto 323 ukrajinska drona iznad više regiona, uključujući Orenburšku oblast, Nižnjenovgorodsku oblast, Krim i Crno more. Ukrajina se nije oglasila povodom ovih izveštaja.

Sevastopolj bez struje nakon noćnog napada

U međuvremenu, okupirani Sevastopolj ostao je bez električne energije nakon noćnog napada dronovima na energetsku infrastrukturu na Krimu, rekao je u sredu moskovski postavljeni guverner Mihail Razvožajev.

Razvožajev je naveo da je do nestanka struje došlo zbog udara na energetske objekte.

„Kao rezultat neprijateljskog napada na našu energetsku infrastrukturu, grad je privremeno ostao bez struje”, napisao je.

Eksplozije širom Krima

Ukrajinski monitoring kanali prijavili su eksplozije širom Krima tokom noći. Telegram kanal Krimski vetar naveo je da je termoelektrana Balaklava u Sevastopolju bila ključna meta, iako obim štete još nije poznat.

Eksplozije su takođe prijavljene u Bahčisaraju, Kerču i blizu planine Ai-Petri, gde se nalazi ruski radarski sistem.

Nestanak struje usledio je nakon ranijih „preventivnih” rotacionih isključenja struje koje su najavile okupacione vlasti. Preliminarni izveštaji sugerišu da je pogođeno oko polovine Krima.

Poremećaj dolazi nakon ponovljenih udara na energetsku i naftnu infrastrukturu širom poluostrva, uključujući navodne pogotke na elektrane i trafostanice. Snabdevanje gorivom za civile na Krimu i dalje je obustavljeno, piše Kijev post.