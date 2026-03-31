22.00 RTS1

Idemo dalje

Od utorka 31. marta na Prvom programu RTS-a počinje poseban ciklus digitalno restauriranih klasika domaće kinematografije. Svake nedelje u terminu utorkom od 22 časa gledaoci će imati priliku da premijerno vide nova, restaurirana izdanja filmova koji su obeležili istoriju jugoslovenskog i srpskog filma. Ciklus otvara film „Idemo dalje“, Zdravka Šotre iz 1982. godine. U tek oslobođeni gradić u Srbiji dolazi mlad učitelj, partizan. Njegova ratna, partizanska "pedagogija" sudara se sa starim metodama rada u školi. Deca su, naravno, uvek uz svog učitelja, iskrenog druga. Priča je, u stvari, dečje sećanje i pamćenje jednog vremena koje je ostavilo duboke tragove u ranjivim mladim dušama čitavih pokoljenja.Uloge: Dragan Nikolić, Danilo Bata Stojković, Pavle Vuisić, Olivera Marković, Velimir Bata Živojinović, Slobodan Aligrudić, Ena Begović... Režija: Zdravko Šotra, scenario: Slobodan Stojanović.

22.15 B92

Slavuj

U Australiji, 1825. godine, mlada irska osuđenica Kler odsluživši sedmogodišnju kaznu, očajnički želi da se oslobodi svog nasilnog gospodara poručnika Hokinsa koji odbija da je oslobodi optužbe i koji počini strašan čin nasilja nad njenom porodicom. Ne mogavši da osigura pravdu od britanskih vlasti, Kler odluči da progoni britanskog oficira kroz surovu tasmanijsku divljinu, nameravajući da se osveti. Prisiljena je da zatraži pomoć mladog aboridžinskog tragača Bilija, koji je takođe obeležen traumom iz sopstvene prošlosti ispunjene nasiljem. Uloge: Ašling Frančozi, Bajkali Ganambar.

00.00 Prva

Jovanka Orleanka

Besonova „Jovanka Orleanka“ pre svega je čudesan spoj istorijske egzaktnosti i stripovske atmosfere, ratni spektakl nalik krvavim bitkama princa Valijanta. Istorija nam govori kako je Jovanka imala svoj Raspevani mač: njoj su glasovi, naime, pokazali kapelu u kojoj se nalazi drevni mač, uz čiju je pomoć krenula u bitku protiv Engleza... Uloge: Mila Jovović, Džon Malković, Dastin Hofman, Fej Danavej.