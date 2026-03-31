Popularna influenserka Maša Gračikovska (25) pronađena je mrtva nakon što je više od godinu dana bila potpuno odsutna sa društvenih mreža.

Pre gotovo godinu i po dana je prestala da objavljuje sadržaj na svojim profilima, što je izazivalo sve veću zabrinutost među njenim pratiocima. Dodatnu paniku izazvala je njena majka kada je nedavno promenila profilnu fotografiju u crnu.

Vlasti su potvrdile da je mlada Poljakinja pronađena mrtva u svom stanu 8. marta. Piotr Antoni Skiba iz Okružnog tužilaštva u Varšavi izjavio je za lokalne medije da je pokrenuta istraga.

- Postupak se vodi prema članu 155 ubistvo iz nehata. To je standardna klasifikacija kada uzrok smrti još nije utvrđen - rekao je i dodao da obdukcija nije pokazala tragove učešća trećih lica, ali da su naložene dodatne analize.

Kada je Mašino telo pronađeno, u stanu je bio i njen pas, koji je najpre odveden u lokalno sklonište.

- Psa je u međuvremenu preuzela porodica - potvrdio je Skiba.

Zdravstveni problemi i povlačenja iz javnosti

Ovo nije bio prvi put da se influenserka povukla iz javnosti. Tokom jedne ranije pauze otkrila je da je četiri meseca provela u bolnici zbog problema sa bubrezima.

Imala je više od 600.000 pratilaca kojima je prikazivala selfije, modne fotografije i savete o lepoti.

Bila je poznata i po javnom sukobu sa influenserkom Fagata, a 2022. godine učestvovala je u MMA borbi protiv aktivistkinje Maja Staśko.

Poslednju fotografiju na Instagramu objavila je 17. novembra 2024. godine.

