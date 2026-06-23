Pevačica Mina Kostić danas bi trebalo da napusti psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević" u kojoj se nalazi od 31. maja, a njen verenik Mane Ćuruvija stigao je na kliniku u pratnji pevačicinog brata Milana, vidno neraspoložen.

Podsetimo, pevačica Mina Kostić trebalo je juče da napusti kliniku Laza Lazarević, međutim, to se nije desilo.

Naime, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene. Prema informacijama domaćih medija, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.

Očekuje se da će pevačica ustanovu napustiti čim se završe neophodne formalnosti, a prema našim saznanjima, to bi moglo da se dogodi već danas.

Kasper ju je svakodnevno obilazio i donosio neophodne stvari.

Podsetimo, vest o tome da je Mina Kostić zadržana u zdravstvenoj ustanovi izazvala je veliku pažnju javnosti pre nekoliko nedelja. Kako je ranije objavljeno, pevačica je primljena na lečenje nakon što je procenjeno da joj je potrebna stručna pomoć i medicinski nadzor. Tokom prethodnih dana mnogi njeni prijatelji, saradnici i fanovi raspitivali su se za njeno zdravstveno stanje, izražavajući podršku i želju da se što pre oporavi.

Mina je nedavno šokirala javnost kada je otvoreno govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prolazila, kao i o navodnim vradžbinama kojima je, kako tvrdi, bila izložena.

- Bilo mi je veoma teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš li da me sahraniš živu?" Imala sam 40 kilograma, bila sam veoma bolesna, i fizički i psihičk. Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, odnosno zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Uopšte nisam mogla da dojim dete - ispričala je ranije za "Skandal".

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