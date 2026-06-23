Blokaderi koriste tri stravične tehnike protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića. U nedostatku realnih argumenata, na svaki način pribegavaju pokušaju kriminalizacije, dehumanizacije, ali i pokušaju da se negira kolosalni rezultat koje ostvaruje Srbija vođena politikom predsednika Vučića.

Kako deluje, upravo po ovoj dobro poznatoj blokaderskoj metodi, potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić iznela je jezive reči upućene upravo predsedniku Srbije, koje po smenu sudeći, predstavljaju novi pokušaj kriminalizacije i dehumanizacije Vučića i njegove porodice.

- Rasporili smo utrobu SNS kartelu braće Vučić - napisala je Marinika na društvenoj mreži Iks.

Međutim, ono što je možda još strašnije,kako deluje, tehnika kojom se pokušava da se kriminalizuje i dehumanizuje predsednik Srbije, ali i njegova porodica - neće prestati.

- Dok im ne vidim leđa... neću stati - napisla je Marinika Tepić u svoj objavi na mreži Iks.

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