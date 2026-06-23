Jedna osoba s područja opštine Odžak preminula je nakon što je na nju juče pala rolo bala.

Kako je saopšteno, iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Županije Posavske telefonskim putem obratila se dežurna lekarka Doma zdravlja Odžak, koja je prijavila da je osoba preminula usled povreda zadobijenih nakon što je na nju pala rolo bala.

Po prijavi su na mesto događaja odmah upućene policijske patrole, koje su obavile uviđaj.

O slučaju je obavešten i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona, a o svim preduzetim aktivnostima sačinjena je službena zabeleška.

(Atvbl)

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