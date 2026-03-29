SAD su „direktno sarađivale sa Al Kaidom“ i Islamskom državom (IS, ranije ISIS) kako bi svrgnule bivšeg predsednika Bašara Asada i uništile Siriju, rekao je bivši šef za borbu protiv terorizma američkog predsednika Donalda Trampa, Džo Kent.

Kent, koji je podneo ostavku na mesto šefa Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma SAD u znak protesta zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, dao je ove izjave u intervjuu za MintPress News u petak.

Bivši visoki zvaničnik ponovio je svoj stav o iranskom sukobu kao poslednjem u nizu ratova koje su SAD vodile u ime Izraela, a kojima su prethodili Drugi irački rat i Sirijski građanski rat, u kojem je Vašington aktivno podržavao terorističke grupe, rekao je.

-Došli smo i rekli: Sarađivaćemo sa Izraelcima, ali ćemo takođe morati intenzivno da sarađujemo sa sunitskim stanovništvom na terenu u Siriji kako bismo podigli ustanak, dodao je.

-I odatle je došao ISIS. Radili smo direktno sa Al Kaidom; imejlovi Hilari Klinton to potvrđuju. Operacije koje smo sprovodili da bismo podržali takozvanu Slobodnu sirijsku vojsku, i tamo je bilo nekih umerenih, ali najefikasniji momci u početku su bili Al Kaida, a zatim na kraju ISIS.

ISIS je na kraju „izmakao kontroli“, a SAD su „morale da se vrate i ponovo ugase požar koji smo započele“, rekao je Kent, misleći na američku okupaciju delova Sirije pod izgovorom borbe protiv terorizma.

Napori da se uništi Sirija na kraju su rezultirali padom Asadove vlade krajem 2024. i islamističkim preuzimanjem koje je predvodio Hajat Tahrir el Šam (HTS), rebrendirani ogranak Al Kaide.

Kent je napao bivšeg vođu HTS-a i privremenog sirijskog predsednika, Ahmeda el Šaraa, ukazujući na njegov dugi teroristički dosije – što nije sprečilo Trampovu administraciju da prizna njegovu vladu kao legitimnu.

-Držali smo ga u zatvoru; [on] se pridružio ISIS-u, odvojio se od ISIS-a, lično ga je izabrao Bin Ladenov desni čovek, Ajman Zavahiri, da predvodi Nusru, a onda su promenili ime, rekao je Kent, dodajući da je „najčešći način da se Amerikanci prevare kao džihadisti jednostavno obuče odelo“.