

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da ne vidi ništa loše u tome da se rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić kandiduje za predsednika države, osim činjenice da rektor ne bi trebalo da se bavi politikom po zakonu i Ustavu.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što je Đokić praktično potvrdio da će biti kandidat na predsedničkim izborima i da će biti njegov protivkandidat, objasnio da sam ne može da se kandiduje na predsedničkim izborima jer bi na taj način kršio Ustav Srbije.



- Kako sam razumeo, „papa“ se kandiduje za predsednika Srbije. On (Đokić) je sam odredio da mu ja ne budem protivnik, a ja ću gledati da ne budem ni drugima ako ikako bude moguće. Ako budem morao, onda ću se kandidovati, samo da bismo ih pobedili - rekao je Vučić nakon konsultacija sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja.

Dodao je da bi, kada krene izborna kampanja i ako se Đokić bude kandidovao za predsednika Vlade i ako i sam bude kandidat, mnogo voleo da sučele argumente na bilo koji način.

Vučić je, međutim, rekao da se plaši da Đokić to izbegavati i da se to neće desiti.

Govoreći o kandidaturi za predsednika, Vučić je naveo da ne može da pogazi Ustav i kandiduje se.

Dodao je da svako u zemlji ima pravo da se kandiduje, ali da još nismo imali takvih kandidata kakvi su sada najavljeni od blokadera.

- Slušajte, kada vam je (Veroljub) Dugalić kandidat iz budućnosti i (Zlatko) Kokanović i Jovo Bakić, pa što ne bi i Đokić. I to treba da vodi državu? Takvi ljudi treba da vode državu, to je budućnost Srbije? Jeste li ozbiljni, ljudi? - upitao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija bi se pod vođstvom takvih ljudi raspala.

- Oni su prvi izašli sa svojim kandidatom za predsednika, da ne bude da ih je neko iznenadio. Mi, kao što vidite, još ne izlazimo ni sa kandidatom za predsednika, ni sa kandidatom za predsednika Vlade - naveo je Vučić.