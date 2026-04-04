Predsednik Aleksandar Vučić juče je izjavio da će konsultacije sa predstavnicima političkih partija biti nastavljene u ponedeljak i naveo da vanredni parlamentarni izbori formalno-pravno najranije mogu biti održani 31. maja, kao i da je moguće da izbori budu i krajem marta sledeće godine, ali da tada ne bi bili vanredni. Vučić je, posle konsultacija sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja, rekao da je narodu obećao vanredne parlamentarne izbore i da to znači da izbori budu pre kraja godine.

- I gledaću, koliko je moguće, kako je krenulo više ništa ne možete da isključite, da ispunim svoje obećanje, kao i mnoga druga - dodao je Vučić. Naveo je da je pozvao da se razgovara o blokaderskim zahtevima za raspisivanje izbora.

- Oni su tražili te izbore, svuda napreduju izuzetnom brzinom i samo što nisu osvojili vlast i potrebno je, kada ljudi takve čežnje, želje i težnje izražavaju na tako snažan način, smatram da je važno da im se odgovori. Želeo sam da čujem stavove drugih političkih stranaka i želeću da ih čujem u narednom periodu i ponovo ću se po ovom pitanju obratiti u utorak - rekao je Vučić.