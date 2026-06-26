Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili tri osobe, dok se za još jednom osobom traga, zbog sumnje da su 5. juna aktivirali i bacili ručnu bombu na jednu porodičnu kuću u Nehruovoj ulici na Novom Beogradu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je E. M. (22), dok su N. L. (28) i B. L. (32) uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ista krivična dela u pomaganju.

Takođe, sumnja se da je B. L. u prethodnom periodu koristio automobil sa nepripadajućim tablicama, zbog čega se sumnjiči i za izvršenje krivičnog dela posebni slučajevi falsifikovanja isprave.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija, kod osumnjičenog E. M. pronašla manju količinu opojne droge, zbog čega će protiv njega biti podneta i krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

BONUS VIDEO