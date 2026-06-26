Na pitanje kako se osećate povodom otvarenja auto -puta i koliko je to značajno, Stevanović itiče da su presrećeni i da im auto-put puno znači.

O dolasku Vučića Stevanović kaže:

- Presrećen smo, drago nam je što je došlo danas.

Podsetimo, nova deonica auto-puta od Čačka do Kraljeva otvara vrata modernizaciji saobraćaja u Srbiji. Prvi 5G auto-put donosi brže i bezbednije putovanje.

Ova deonica danas će biti zvanično otvorena uz prisustvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Otvaranje nove deonice možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.