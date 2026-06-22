„Promena britanskog premijera za sada neće ništa promeniti“, izjavio je Slucki. „Antiruska politika i podrška neonacističkom režimu u Ukrajini će se najverovatnije nastaviti, bez obzira na to ko se useli u Dauning strit 10.“

On je tvrdio da je London posvećen ovom stavu „na štetu nacionalnih interesa običnih Britanaca“.

Prema rečima političara, britanski građani su zabrinuti zbog posledica „anglosaksonskih hegemonističkih ambicija“, navodeći kao primer „migracionu krizu i opšti pad životnog standarda zbog beskrajnih finansijskih injekcija u posrednički rat u Ukrajini“.

Izbori za novog lidera vladajuće britanske Laburističke partije trebalo bi da počnu 9. jula, a Starmer se neće kandidovati za reizbor. Kandidature moraju biti podnete pre parlamentarne pauze u julu.