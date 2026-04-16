U Keukenhofu u Liseu u Holandiji, nalazi se jednaod najvećih cvetnih bašta na svetu.
Bašta koja se prostire na 32 hektara, je 11. aprila otvorena za posetioce po 77. put.
Ova jedinstvena bašta ugošćuje posetioce iz celog sveta tokom osam nedelja između marta i maja, a lale dostižu svoj vrhunac cvetanja sredinom aprila, prenosi Reuters.
Svake godine, više od 7 miliona lukovica cveća se ručno sadi u jesen da bi procvetale u proleće. Postoji 800 različitih vrsta lala, najrazličitijih boja.
Keukenhof je nezavisni, međunarodni izložbeni centar holandskog cvećarskog sektora, sa posebnim naglaskom na lukovice cveća. Tokom 8 nedelja, Keukenhof pokazuje šta holandski cvećarski sektor nudi. Fokus u parku je na 7 miliona prolećnih lukovica.
Zanimljivo je da ovde 100 kompanija za proizvodnju lukovica cveća izlaže svoje proizvode, a 500 uzgajivača predstavlja rezano cveće i saksijske biljke na više od 20 izložbi cveća.
Komentari (0)