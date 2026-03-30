Kuća živopisnih boja se nalazi u okrugu Alukalama, u peruanskoj provinciji Huaral, a dizajnirao ju je Fabijan Moreno.

Njena izuzetno uska konstrukcija i jarke boje već su privukle hiljade posetilaca, a očekuje se da će postati i značajna turistička atrakcija.

Ova kuća čeka Ginisovu potvrdu za titulu “najuže kuće na svetu” . (Trenutno je kuća Keret u Varšavi upisana u Ginisovu knjigu rekorda kao najuža kuća na svetu).

Na prvi pogled, može delovati kao umetnička instalacija na otvorenom. Međutim, uprkos svojim dimenzijama, kuća u Alukalami poseduje gotovo sve elemente modernog doma.

U njenom enterijeru nalaze se kupatilo, kuhinja, trpezarija, hodnik, spavaća soba, radni prostor, deo za pranje veša, kao i stepeništa koja povezuju dva nivoa objekta. Sve ove funkcionalne celine smeštene su u prostoru širine 63 centimetra.

Kuća se nalazi neposredno preko puta glavnog trga i dostupna je radoznalim prolaznicima.

Ipak, zbog izuzetno skučenog prostora, razgledanje unutrašnjosti predstavlja izazov - praktično je nemoguće da dve osobe istovremeno borave unutra, prenosi Oddity Central.