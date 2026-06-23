Služba za poslove sa strancima u jutarnjim satima otkrila je na području Opštine Ilidža ukupno 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u Bosni i Hercegovini.

Iz Službe za poslove sa strancima navode i da su identifikovane dve osobe za koje postoji osnovana sumnja da su učestvovali u krijumčarenju migranata, kao i da je otkriven državljanin Sudana povezan sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju pretnju javnoj bezbednosti Bosne i Hercegovine.

"Tokom kontrole stambenog objekta, korišćenog za ilegalni smeštaj migranata zatečena su 34 strana državljanina, i to 21 državljanin Bangladeša, 10 državljana Pakistana i tri državljana Nepala. Utvrđeno je da su navedena lica ilegalno ušla u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Crne Gore. U okviru iste aktivnosti identifikovana su i dva državljana Pakistana za koja postoji osnovana sumnja da su učestvovala u krijumčarenju migranata", naveli su iz Službe sa poslove sa strancima.

Ističu da je kontrolom jednog nelegalnog, takozvanog "divljeg hotela", zatečeno još osam stranih državljana bez zakonitog boravka u Bosni i Hercegovini.

"Državljaninu Sudana, koji poseduje privremenu boravišnu dozvolu Rumunije, otkazan je bezvizni boravak u Bosni i Hercegovini, izrečena mjera proterivanja i određeno stavljanje pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, nakon što je utvrđeno da je povezan sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje ugrožavaju javnu bezbednost Bosne i Hercegovine",navedeno je u saopštenju.

Mere proterivanja izrečene su i dvojici državljana Pakistana za koje postoji sumnja na povezanost sa krijumčarenjem migranata, pa su i oni smešteni pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, prenosi Klix.ba.

Ostali strani državljani upućeni su u Privremeni prihvatni centar Blažuj na dalje postupanje.

Prema vlasnicima objekata izrečene su prekršajne sankcije i preduzete zakonom propisane mere iz nadležnosti Službe za poslove sa strancima.

"Aktivnosti su realizovane u saradnji sa Graničnom policijom Bosne i Hercegovine, čiji su policijski službenici, postupajući po usmenoj naredbi Okružnog javnog Tužilaštva Trebinje, pružili asistenciju službenicima Službe za poslove sa strancima tokom sprovođenja kontrolnih aktivnosti na području Opštine Ilidža. Sprovedene aktivnosti predstavljaju nastavak odlučne borbe protiv ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi i svih oblika zloupotrebe boravka stranaca na teritoriji Bosne i Hercegovine", zaključeno je u saopštenju.