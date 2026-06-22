Policija u Novom Saduuhapsila je M. F. (36) kada je pretresom stana koji on koristi, pronašla oko kilogram amfetamina, oko 100 grama marihuane, oko 70 grama kokaina, četiri vagice za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom droge.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Novi Sad, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

M. F. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.