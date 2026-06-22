-U naredna dva sata na području istočne i jugoistočne Srbije (u Zaječarskom, Pirotskom Jablaničkom i Pčinjskom okrugu) jaka konvektivna bolačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom a lokalno i pojavu sugradice i grada - navodi se u hitnom upozorenju RHMZ.

Prethodno je RHMZ izdao hitno upozorenje za Mačvanski okrug na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i pojavu sugradice i grada.

Prema prognozi RHMZ-a, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji danas i sutra očekuje se lokalna pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih većom količinom padavina za kratko vreme i pojavom grada.

U Beogradu se danas posle podne i sutra u pojedinim delovima grada očekuju lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom i kratkotrajna pojava grada.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi u svim delovima zemlje, osim u jugozapadnoj Srbiji i u AP Kosovo i Metohija.

Do kraja dana promenljivo oblačno, toplo i nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 33 °C.

Vreme narednih dana

Sutra (23.06.) promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21 °C, a najviša od 28 do 32 °C.

U sredu (24.06.) promenljivo oblačno i prosečno toplo. Na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Od četvrtka (25.06.) pretežno sunčano i ponovo veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 °C, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.

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