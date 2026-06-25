Time se pridružila poznatom američkom voditelju Takeru Karlsonu, koji je nedavno poručio da je raskrstio sa republikancima samo nekoliko meseci uoči izbora na sredini mandata.

Njihov zaokret nije mali politički detalj. Reč je o dvoje ljudi koji su godinama važili za tvrdo jezgro Trampovog pokreta i politike „Amerika na prvom mestu“. Sada oboje tvrde da Republikanska stranka više ne zastupa birače koji su je doveli na vlast.

Karlson je u nedavnoj epizodi podkasta „Ne može se cenzurisati“ rekao da „nema šanse“ da će ubuduće podržavati Republikansku stranku, iako je decenijama bio jedan od njenih najvidljivijih branilaca.

- Neću podržavati Demokratsku stranku - dodao je odmah, jasno stavljajući do znanja da njegov raskid sa republikancima ne znači političko pomeranje ulevo.

„Ako ja odem, mnogi će odustati“

Taker Karlson rekao je da je bio „dosledni branilac Republikanske stranke 35 godina“ i ocenio da njegov odlazak može biti signal mnogo šireg nezadovoljstva unutar desnice.

- Ako ja odem, onda mislim da će i mnogi drugi ljudi odustati - poručio je Karlson.

Upravo to je sada javno podržala Mardžori Tejlor Grin. Ona je na društvenim mrežama napisala da Karlson nije jedini koji je digao ruke od republikanaca.

- Taker nije jedini koji je prestao da podržava Republikansku stranku - navela je Grin.

Zatim je dodala poruku koja direktno pogađa vrh stranke:

- Mnogima od nas se apsolutno smučilo i nećemo podržati stranku koja izdaje svoje birače i zemlju.

„Završili smo sa Republikanskom strankom kojoj je Amerika na poslednjem mestu“

Grin je naglasila da njen raskid sa republikancima ne znači prelazak demokratama, već odbacivanje stranke za koju tvrdi da je napustila sopstvenu bazu.

- To ne znači da se pretvaramo ni u demokrate. Ali smo završili sa Republikanskom strankom kojoj je Amerika na poslednjem mestu - poručila je.

To je direktan udar na stranku koja se godinama predstavljala kao nosilac Trampove politike „Amerika na prvom mestu“. Upravo ljudi koji su taj slogan najglasnije branili sada tvrde da je republikanski vrh od njega odustao.

Iran, inflacija i bes zbog spoljne politike

I Karlson i Grin poslednjih meseci sve oštrije kritikuju drugi mandat Donalda Trampa. Najveće zamerke odnose se na sukob sa Iranom i na ono što vide kao skretanje pažnje sa unutrašnjih problema u SAD.

Njih dvoje tvrde da administracija ne daje dovoljno prostora problemima običnih Amerikanaca, naročito inflaciji, dok potrošačke cene i dalje rastu brže od plata.

Karlson se posebno dugo protivi američkom mešanju u strane ratove. Više puta je kritikovao Izrael, tvrdeći da je upravo izraelska politika gurala Vašington ka ratu sa Iranom, podseća „Gardijan“.

Prema navodima tog lista, Tramp je prošle godine tokom sastanka u Ovalnom kabinetu rekao Karlsonu da neće ratovati sa Iranom. Kasniji razvoj događaja doveo je do potpunog sloma poverenja između Karlsona i dela republikanskog vrha.

Karlson: Muči me što sam pomagao Trampu

U aprilu je Taker Karlson rekao da ga „muči“ njegova ranija podrška Trampu i da žali zbog „malih, ali stvarnih načina“ na koje je doprineo njegovoj izbornoj pobedi.

Ta izjava bila je jedan od prvih jasnih znakova da se deo Trampove stare medijske baze odvaja od predsednika SAD. Karlson nije prešao na stranu demokrata, ali je poručio da više ne može da brani republikance samo zato što nisu demokrate.

Za Trampa je to posebno neprijatno jer Karlson nije marginalna figura. Godinama je imao ogroman uticaj na republikanske birače, naročito na one koji su sumnjičavi prema ratovima, Vašingtonu, obaveštajnim strukturama i velikim partijskim elitama.

Sukob Grin i Trampa izbio zbog Epstina

Razdor između Mardžori Tejlor Grin i Donalda Trampa dodatno se proširio nakon što je ona kritikovala način na koji je administracija postupala sa vladinim dosijeima Džefrija Epstina.

To ju je dovelo u direktan sukob sa Trampom i drugim ličnostima iz njegove MAGA baze. Kako su tenzije rasle, Tramp je prošle godine počeo da je naziva „izdajnicom“.

Grin je na kraju odlučila da se ne kandiduje za novi mandat u Predstavničkom domu SAD i početkom godine se povukla iz Kongresa. U maju je objavila da su ona i njena porodica dobili pretnje smrću posle Trampovih javnih napada na nju.