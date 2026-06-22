U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Azerbejdžana Nabi J. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je 19. juna 2026. godine na teritoriji GO Savski venac neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju bez odobrenja nadležnog organa.

Osumnjičeni je na saslušanju priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret i izneo je svoju odbranu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da je Nabi J. oko 20:40 časova na teritoriji GO Savski venac neovlašeno nosio poluautomatski pištolj marke „Browning“ model „Patent“, delimično vidljivog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo 8 komada bojeve municije kalibra 7,65 mm, tako što je zajedno sa A.Z. i još jednim NN licem trčao Bulevarom Vudroa Vilsona ka Bulevaru Franše Deperea i u ruci nosio pomenuti poluautomatski pištolj.

Kada je uočen od strane Interventne jedince MUP RS, osumnjičeni je od sebe odbacio oružje, koje je potom pronađeno u njegovoj neposrednoі blizini.