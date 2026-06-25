Dok cene na crnogorskom primorju obaraju rekorde, u planinama na severu zemlje nikao je projekat koji su zapadni stručnjaci upravo svrstali na PRVO mesto među alpskim investicionim prilikama na Balkanu. A projektovao ga je isti onaj koji stoji iza legendarnog Vislera.

Reč je o Kolašin Valleys — po veličini, to je najveći celogodišnji planinski rizort na Balkanu. Generalni plan izradio je kanadski Ecosign — isti biro koji je projektovao više od 1.000 planinskih centara širom sveta — od Whistler Blackcomb (Kanada) i Hanazono (Japan) do Andermatt-Sedrun (Švajcarska) i Courchevel (Francuska).

Brojke su impresivne: 23 hotela i stambene zgrade, plus 73 privatna šalea, dva planinska naselja na 1.450 i 1.600 metara nadmorske visine i skijanje „ski-in / ski-out" — direktno sa praga svake zgrade. Trenutno je to oko 50 km staza, a do 2029. biće ih 142 km.

Prvi hotel pod brendom Swissôtel već je otvoren i posluje, a drugi — takođe pod brendom Accor — planiran je za otvaranje do kraja 2026. godine. Već od kraja 2027. u okviru projekta poslovaće 7 hotela i 10 šalea.

U maju 2026. američki Resident Magazine svrstao je Kolašin Valleys na prvo mesto među alpskim investicionim prilikama na Balkanu. I kada se pogledaju detalji, jasno je zašto.

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Koliko to košta

Evo šta najčešće zanima kupce iz regiona. Planinski rizort ovog ranga trenutno je jeftiniji od mnogih primorskih novogradnji premijum klase: cena u Kolašin Valleys počinje od 4.900 evra po kvadratnom metru. Stranci mogu da kupuju u punom vlasništvu, bez ograničenja.

Ovo se direktno tiče Srba. Oni tradicionalno spadaju među najveće strane kupce nekretnina u Crnoj Gori. Novi brzi auto-put, koji već povezuje Podgoricu i Kolašin, danas dovozi klijente od podgoričkog aerodroma do Kolašina za manje od sat vremena. A u budućnosti — kada bude završen nastavak auto-puta od Kolašina do Beograda — građani Srbije moći će da stignu od Beograda do Kolašina za samo tri sata.

Ne samo skijanje

Rizort je izgrađen u jednom od najnetaknutijih delova Evrope — pored nacionalnog parka Biogradska gora, jedne od retkih očuvanih prašuma na kontinentu, sa glacijalnim jezerima. Zimi — skijanje, leti — planinarenje i čist planinski vazduh. Pored toga, više od 30 restorana i barova, kao i spa i velnes centri, biće u funkciji kada ceo projekat bude završen.

Već prva dva Swissôtel hotela primaće goste ove zimske sezone; još četiri hotela i prvih deset premijum šalea otvoriće se do kraja 2027, a ceo projekat biće završen početkom naredne decenije.