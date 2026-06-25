Kremlj je u četvrtak demantovao izveštaj Volstrit džurnala da Moskva vrši pritisak na Belorusiju ne bi li navodno podržala širenje sukoba.

Naime, Volstrit džurnal je u sredu objavio da Rusija želi da koristi Belorusiju kao odskočnu dasku za pojačavanje napada na Ukrajinu i da Moskva preti da će prekinuti finansijsku podršku susednoj zemlji ako se to ne dogodi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da izveštaj „ne odgovara stvarnosti“ i rekao da je Belorusija „naš najbliži saveznik“.

Ruske snage su koristile belorusku teritoriju kao platformu za napad na Ukrajinu 2022. godine, u ratu koji traje više od četiri godine.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poslednjih meseci rekao da veruje da Moskva želi da dublje uvuče Minsk u sukob.

Lukašenko podržava Putina

Zelenski je prošlog petka rekao da se repetitori u Belorusiji koriste za vođenje ruskih napada dronova na Ukrajinu.

Dao je beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku nedelju dana da ih ukloni, dodajući: „Ako on to ne uradi, mi ćemo.“

Ukrajinski predsednik je u sredu rekao da su repetitori „prestali da rade“.

„Da li su ih uklonili ili ne, iskreno, još ne znam. Ali radimo na tome“, rekao je.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi njegove tvrdnje, a Peskov je rekao da nema informacije o tom pitanju.

Iako Lukašenko nije poslao beloruske vojnike da se bore za Rusiju, on je podržao ruskog predsednika Vladimira Putina na više načina, uključujući raspoređivanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja na teritoriji Belorusije.

Belorusija takođe često održava zajedničke vojne vežbe sa Rusijom i dozvolila je moskovskim snagama da koriste njene baze i vojne poligone.

Rafinerije prerađuju rusku naftu

Iako je Moskva dominantan partner u njihovom odnosu, ona takođe zavisi od Belorusije, koja ima dve velike rafinerije nafte, za preradu ruske nafte i prodaju benzina, dizela i kerozina Rusiji.

Taj lanac snabdevanja je postao znatno važniji ove godine, jer je Ukrajina pojačala napade na ruske rafinerije nafte, stvarajući nestašicu goriva u mnogim delovima zemlje.

U prvih pet meseci ove godine, isporuke benzina iz beloruskih rafinerija na rusko tržište porasle su skoro 13 puta u poređenju sa istim periodom prošle godine, na više od 270.000 tona, dok su se isporuke dizela utrostručile na 179.000 tona, prema izvorima Rojtersa.

U prvoj polovini juna, isporuke benzina iz Belorusije skoro su se utrostručile u poređenju sa prvom polovinom maja, prema izvorima iz industrije i proračunima Rojtersa.