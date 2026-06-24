Čuveni kantautor Dino Merlin samo jednom je javno govorio o jednom od najtežih perioda svog života i teškoj depresiji sa kojom se suočavao.

Za njegovu borbu tada je znalo svega nekoliko najbližih ljudi, a javnost o tome nije bila upoznata sve dok pevač nije odlučio da otvoreno progovori o svojim iskustvima.

Ne krije da se nerado priseća tih bolnih trenutaka, kada je razmišljao o tome da odustane od muzike i kada mu, kako je sam priznao, život više nije imao smisao.

Kako je Dino Merlin pobedio depresiju

Zahvaljujući podršci supruge Amele, sa kojom ima ćerku Naidu i sina Hamzu, uspeo je da prebrodi težak period i nastavi dalje.

Nakon zdravstvenih problema koje je imao 2024. godine, kada mu je iznenada pozlilo i završio je u bolnici, Merlin se uspešno oporavio, nastavio sa koncertnim aktivnostima i objavio novi album.

- U jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju. To ne bih poželeo nikome. Manifestovalo se tako da nisam bio ni za šta - ispričao je tada pevač.

Dino Merlin o teškoj depresiji

Gostujući na HRT-u, detaljno je govorio o borbi kroz koju je prolazio.

-Apsolutno me ništa nije interesovalo. Bilo mi je svejedno i da li živim ili umirem. Jednostavno, bio sam kao biljka. To je bio period kada sam želeo da napustim muziku i svašta mi je tada prolazilo kroz glavu, ali sam se, nekim čudom, izvukao - rekao je Merlin.

Zdravstveni problemi i oporavak nakon hospitalizacije

Podsetimo, pevaču je tokom 2024. godine iznenada pozlilo, nakon čega je hospitalizovan.

- Dobro je i oseća se mnogo bolje. Bilo mu je muka, ali je sada odlično. Nalazi se kod kuće u Sarajevu - saopštili su tada iz njegovog menadžmenta.

Očevici koji su se zatekli u blizini kada je Hitna pomoć intervenisala ispričali su da je pevač delovao iscrpljeno.

- Izgledao je veoma loše i jedva je hodao. Živim ovde i često ga viđam jer redovno dolazi u svoju radnju - rekao je jedan od svedoka za hrvatske medije.

Drugi očevidac naveo je da je sa prijateljicom sedeo u parku preko puta radnje kada je primetio dolazak Hitne pomoći.

- Videli smo kako ulaze u njegovu radnju, a nedugo zatim izašao je zajedno sa medicinskim osobljem - ispričao je svedok.

Prema navodima hrvatskih medija, uz njega je sve vreme bila njegova ćerka Naida.

Iako važi za jednog od najpopularnijih pevača u regionu, svoj privatni život i porodicu godinama drži daleko od očiju javnosti.

Merlin o vrednostima koje je preneo svojoj deci

Ipak, u nekoliko navrata govorio je o svojoj deci, na koju je posebno ponosan.

- Važno je ostati čovek u najosnovnijim životnim stvarima. Veoma sam srećan zbog svog privatnog života, jer nikada nećete pročitati da moj sin vozi luksuzne automobile, da je bahat ili da živi neprimerenim životom. Moja deca su pristojna i vredna - rekao je pevač.

Govoreći o porodičnim vrednostima, istakao je šta smatra svojim najvećim uspehom.

- Najveća sreća mi je kada mi neko kaže: "Znam tvoje pesme, ali ono što me posebno impresionira jeste koliko su ti deca skromna". To je za mene najveće životno dostignuće. Drago mi je što živimo pristojno i što smo solidarni prema drugim ljudima - zaključio je Merlin.