U savremenoj književnosti ljubav je i dalje u središtu priče, ali se oko nje danas otvaraju mnogo šire teme: pitanja identiteta, slobode, oporavka posle raskida, karijere, prijateljstva, porodice, ženskog iskustva, ličnih granica i hrabrosti da se život započne iznova.

Za razliku od klasičnih ljubavnih romana, u kojima je ljubav često prikazivana kao sudbinski događaj koji junake nadilazi, današnji ljubavni romani sve češće govore o ljubavi o dubljim temama koje emocionani odnosi nose sa sobom. Junakinje ovih romana nisu samo one koje čekaju da budu izabrane; one greše, odlaze, vraćaju se sebi, menjaju posao, sele se, kuvaju, plaču u kafićima, putuju, pišu, istražuju, započinju ispočetka i tek onda, možda, ponovo otvaraju srce. Idelane letnje teme: dovoljno lake da ih ponesemo na plažu, dovoljno emotivne da ih pamtimo i kada se vratimo sa odmora.

Omiljeni recept mog bivšeg dečka Saki Kavaširo

U malom skrivenom kafiću u Tokiju, slomljena srca ne leče se velikim savetima, već jelima koja čuvaju uspomene na nekadašnje ljubavi. Momoko, nakon raskida koji ju je potpuno slomio, priprema omiljeni pileći kari svog bivšeg dečka i otkriva da kuvanje, deljenje hrane i razgovor sa neznancima mogu postati neobičan ritual oporavka. Ovo je nežan, topao i utešan roman o tome kako se posle kraja ljubavi ne mora odmah krenuti dalje, već najpre treba pronaći način da se ponovo sedne za isti sto sa sobom.

Magnolija Parks: Duži put kući Džesa Hejstings

Magnolija Parks i Bi-Džej Balentajn pripadaju onoj vrsti književnih parova koji kao da ne umeju ni zajedno ni jedno bez drugog. Gotovo godinu dana nakon događaja koji su ih promenili, njihovi životi se nastavljaju na različitim stranama sveta, ali jedan susret u Londonu vraća pitanje koje ih prati od početka: koliko pravih ljubavi čovek može imati u životu? Ovo je roman za čitaoce koji vole emotivnudramu, glamur, intenzivne odnose i ljubavne priče koje ne idu najkraćim putem, već onim bolnijim, dužim i zavodljivijim.

Nadam se da si dobro Hati Vilijams

Čarli dobija posao iz snova u londonskoj izdavačkoj kući i priliku da sarađuje sa piscem kome se dugo divila, ali susret sa Ričardom Avelingom ubrzo prestaje da bude profesionalna fascinacija i prerasta u vezu koja menja granice njenog sveta. Ono što počinje kao priča o privlačnosti, književnosti i bliskosti dvoje ljudi koji dele istu opsesiju knjigama, postepeno se pretvara u mnogo složeniji roman o moći, idealizaciji, ćutanju i emocionalnoj zavisnosti. Ovo je savremeni ljubavni roman tamnijeg tona, idealan za one koji žele priču koja ne romantizuje svaku strast, već postavlja pitanje šta se događa kada ljubav počne da liči na gubitak sebe.

Tri želje i prokletstvo Lora Vud

Klementina Monro ima loš dan koji se pretvara u čitav niz životnih katastrofa: raskid, otkaz, gubitak stana i jedan pijani ritual za prekid veze koji možda ipak nije bio sasvim bezazlen. Kada joj se život ukrsti sa Teom Eliotom, slavnom rok zvezdom koju nikako nije planirala, leto počinje da liči na romantičnu komediju sa dozom magije, haosa i neočekivane nežnosti. Ovo je vedar, duhovit i šarmantan roman za plažu, ali i priča o sestrinstvu, drugoj šansi i trenutku kada se budućnost pojavi baš onda kada smo sigurni da je sve krenulo pogrešno.

Leto kada su cvetale jagode Ana Bonačina

U mestašcu Tiljobjanko leto počinje kao i svako drugo: uz radoznale komšinice, nestašnu decu, čitalački klub, male tajne i miris jagoda. Dolazak Prisile Grinvud, uspešne autorke ljubavnih romana u stvaralačkoj krizi, pokreće čitav niz komičnih i romantičnih zapleta, naročito kada se u njenoj blizini pojavi Čezare Burelo, zgodni hirurg koji deluje kao da je upravo izašao iz jednog od njenih romana. Ovo je razigrana, mediteranski topla priča o književnosti, ljubavi, mašti i pitanju koje svaka romantična duša bar jednom postavi: može li stvarni život biti lep kao roman?

Kad lažljivac ljubi Virdžinija Hit

Dajana Merivel i Džajls Sinkler uvereni su da se međusobno jedva podnose, iako svi oko njih vide ono što oni uporno odbijaju da priznaju: njihova prepucavanjamnogo više liče na prikrivenu privlačnost nego na pravi prezir. Kada Džajlsova porodična tajna zapreti da uništi njegov položaj, Dajana postaje neočekivana saveznica u istrazi koja ih sve više približava. Iako pripada istorijskoj romansi, ovaj roman ima izrazito savremen duh: junakinju koja ne želi da se odrekne slobode, duhovite dijaloge, ljubav pod maskom rivalstva i zaplet koji spaja romantiku i intrigu.

Sve što čuvamo samo za sebe Lusi Skor

Lina Solavita stiže u Nokmaut sa tajnama koje ne namerava da deli, dok se Neš Morgan, omiljeni lokalni čuvar reda, oporavlja od traume koja ga je promenila više nego što želi da prizna. Njihova privlačnost počinje kao opasno približavanje dvoje ljudi koji su navikli da kriju najranjivije delove sebe, ali se polako pretvara u priču o poverenju, oporavku i hrabrosti da se pusti neko iza zaštitnog zida. Ovo je savremena small-town romansa sa dozom misterije, emocionalne težine i one vrste hemije zbog koje se stranice okreću brzo, posebno tokom dugih letnjih večeri.

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