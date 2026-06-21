Gotovo svaka kuća ili stan imaju jedno posebno mesto na kojem se tokom dana gomila garderoba. Za neke je to stolica u spavaćoj sobi, za druge fotelja ili ugao kreveta. Iako mnogi ovu naviku povezuju sa lenjošću ili neurednošću, psiholozi smatraju da iza nje često stoje sasvim drugačiji razlozi.

Ono što na prvi pogled izgleda kao odlaganje obaveza, zapravo može biti praktičan način organizacije svakodnevice i prilagođavanja sopstvenom ritmu života.

Stolica za odeću kao prelaz između obaveza i odmora

Nakon napornog dana većina ljudi želi da se što pre opusti. U takvim trenucima slaganje garderobe u ormar ili priprema odeće za pranje često nisu među prioritetima.

Zbog toga stolica ili fotelja postaju privremena stanica za odeću koju smo nosili tokom dana. Psiholozi ističu da ovakvo ponašanje može predstavljati svojevrsni prelaz između aktivnog dela dana i vremena namenjenog odmoru.

Umesto da odmah nastavljamo sa obavezama, mozak bira jednostavnije rešenje koje zahteva manje energije.

Umor od donošenja odluka utiče na svakodnevne navike

Jedno od mogućih objašnjenja ove pojave jeste takozvani „umor od odlučivanja“. Tokom dana donosimo na desetine ili čak stotine različitih odluka, zbog čega mentalna energija postepeno opada.

Kada stignemo kući, mozak pokušava da sačuva preostalu energiju za važnije zadatke. U tom trenutku odlaganje odeće na stolicu deluje kao najjednostavnija opcija, dok sređivanje garderobe ostaje za kasnije.

Kreativni ljudi češće imaju „stolicu za odeću“

Psihološka zapažanja sugerišu da su ovoj navici posebno skloni ljudi koji imaju fleksibilniji odnos prema redu i organizaciji.

Takve osobe često:

više pažnje posvećuju idejama i projektima nego savršenom redu,

ne doživljavaju manji nered kao problem,

lakše prihvataju nesavršenosti svakodnevice,

biraju praktičnost umesto strogih pravila.

Mnogi jednostavno procenjuju da je lakše ostaviti garderobu na mestu gde će je sutra ponovo obući nego svaki put vraćati je u ormar.

Šta gomila odeće može da govori o vama?

Iako ne postoji univerzalno tumačenje, stručnjaci smatraju da ova navika češće govori o prioritetima i organizaciji vremena nego o karakteru osobe.

U pojedinim slučajevima može ukazivati na praktičnost, prilagodljivost i opušten pristup svakodnevnim obavezama. Naravno, ako se odeća nagomilava do te mere da stvara stres ili otežava funkcionisanje prostora, tada može biti signal da je potrebno uvesti više reda.

Kako smanjiti gomilanje garderobe?

Umesto strogih pravila koja je teško održati, stručnjaci preporučuju jednostavna rešenja koja se lako uklapaju u svakodnevicu:

postavljanje stalka za odeću,

korišćenje korpe za garderobu koja će se ponovo nositi,

montiranje nekoliko kuka na zidu,

određivanje posebnog mesta za odeću koja nije ni za pranje ni za ormar.

Na taj način prostor ostaje uredniji, a navike se lakše održavaju.

Nije svaka navika problem

Iako stolica prepuna odeće često izaziva komentare ukućana, psiholozi podsećaju da nije svaka navika znak lenjosti ili neorganizovanosti. Ponekad je to jednostavno način da sebi olakšamo svakodnevni život i sačuvamo energiju za stvari koje smatramo važnijim.

Ako vam takav sistem funkcioniše i ne stvara probleme, možda gomila odeće na stolici i nije toliki problem koliko se često predstavlja.

uopšte nije problem.