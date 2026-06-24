Ovaj razvoj događaja dolazi nakon Zelenskog upozorenja Minsku da Belorusija ima nedelju dana da ukloni opremu ili će se suočiti sa neodređenim akcijama Ukrajine.

- Prema informacijama koje sam dobio... oprema je prestala da radi na teritoriji Belorusije od 22. juna - rekao je Zelenski, preneo je Kijev independent.

- Da li je demontirana ili ne, iskreno još ne znam. Činjenica je da, od danas, oprema više ne radi - dodao je.

Ukrajinski predsednik je ranije rekao da se sistemi sastoje od opreme postavljene na komunikacionim tornjevima i da se koriste za podršku ruskim napadima dronova na Ukrajinu.

Poznato je da se ruski dronovi tipa „Šahed“ oslanjaju na radio-komunikacione mreže i zemaljsku infrastrukturu za navigaciju tokom udara na velike udaljenosti.

Lukašenko, koji vlada Belorusijom od 1994. godine, ostaje jedan od najbližih saveznika Moskve i pružao je političku i vojnu podršku Rusiji tokom rata u Ukrajini.



